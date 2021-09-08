В Челябинске появится первая особая экономическая зона

Резиденты смогут получить несколько преимуществ для реализации своих проектов

Руководство индустриального парка «Станкомаш» инициировало разработку документации по планировке и межеванию территории в границах улицы Енисейской и полосы отвода ОАО «РЖД» в Ленинском районе Челябинска. Это необходимо для создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Станкомаш». Распоряжение о подготовке документов опубликовано на сайте администрации города.

Сейчас «Станкомаш» является индустриальным парком, это частный проект. Он стал первым подобным объектом в Челябинской области. Парк создан в 2015 году на улице Енисейской. В 2016-м он включен в реестр Минпромторга РФ, а в 2018-м — в региональный список. Директор «Станкомаша» отказался дать комментарий по поводу создания ОЭЗ, отметив, что сейчас говорить об этом преждевременно. По словам Ильи Тихонова, конкретика появится через 2—3 месяца.

В России, по данным министерства экономического развития РФ, работает 39 ОЭЗ. Из них 20 являются промышленно-производственными. В Челябинской области таких объектов нет. В соседних регионах есть по одной ОЭЗ ППТ — «Алга» в Республике Башкортостан и «Титановая долина» в Свердловской области.

«ОЭЗ ППТ создаются для производства и переработки товаров, а также для их реализации на участках площадью не более 40 квадратных километров. ОЭЗ ППТ располагаются в наиболее развитых с экономической точки зрения регионах. Для них характерно преобладание промышленных предприятий, а также наличие разветвленной транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и квалифицированной рабочей силы. ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в России и выходе на евразийский рынок», — сказано в описании особых экономических зон.

Резиденты ОЭЗ в первые пять лет могут платить налог на прибыль в размере 4%. Налог на имущество организаций обнуляется на 10 лет, транспортный — на 11 лет, а земельный — на 5 лет. Кроме того, в ОЭЗ устанавливается особый режим уплаты НДС и применяется процедура свободной таможенной зоны. Индустриальные парки, для сравнения, предоставляют резидентам шестилетние обнуление налога на имущество организации, снижение налога на прибыль до 13,5% и освобождение от уплаты земельного налога.

Напомним, осенью 2020 года сообщалось о планах создать первую в Челябинской области особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» в Увельском районе. Заявку на статус ОЭЗ готовили в адрес Минэкономразвития РФ. О дальнейшей судьбе задумки неизвестно. Первый этап создания ТЛК завершился в 2016 году. «Южноуральский» предоставляет услуги по обработке и хранению контейнерных грузов, которые по железной дороге привозят cо станций Ухань и Урумчи (Китай) через Достык (Казахстан), а также обеспечивает таможенное оформление.