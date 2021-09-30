В Челябинской области обнулили транспортный налог для резидентов технопарков и ТОСЭР

Также расширили категорию льготников среди многодетных семей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в закон о транспортном налоге. Одно из них предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога по грузовым автомобилям, автобусам и другим самоходным машинам резидентов и управляющих компаний промышленных технопарков Челябинской области. Мера поддержки будет действовать в течение пяти лет. Также обнулили налог для резидентов и управляющих компаний особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области, — на 10 лет.

«Преимущество использования льготы заключается в высвобождении денежных средств названных категорий налогоплательщиков за счет экономии по налоговым платежам и направлении их на инвестирование в свое дальнейшее развитие», — пояснил один из инициаторов законопроекта депутат Законодательного собрания Владимир Дремов.

По мнению инициаторов, законопроект был разработан для улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также в продолжение работы по обеспечению условий для создания и развития промышленной инфраструктуры.

Кроме того, одно из изменений расширяет понятие льготной категории налогоплательщиков «многодетная семья». Законопроект предполагает, что льготной ставкой по транспортному налогу смогут воспользоваться многодетные семьи, имеющие детей старше 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения.

«С 2022 года льготная налоговая ставка 1 рубль будет распространяться не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме. На начало этого года в Челябинской области состоит на учете почти 36 тысяч многодетных семей с детьми до 18 лет. По предварительным расчетам, с 2022 года к ним добавится еще порядка 8 тысяч человек до 23 лет», — прокомментировал это изменение в закон о транспортном налоге заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов.

Изменения в закон о транспортном налоге были рассмотрены на трех заседаниях комитетов Законодательного собрания — по социальной, промышленной и экономической политике и предпринимательству.