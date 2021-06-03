Минобр России обнародовал декларации о доходах ректоров челябинских вузов

Счет идет на миллионы рублей

Министерство науки и высшего образования России опубликовало данные о доходах руководителей подведомственных вузов.

Самый большой доход по итогам 2020 года — у ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Шестакова. Он сумел заработать 7 млн 556 тысяч рублей. Его супруга за прошлый год получила 2 млн 161 тысячу рублей дохода. У самого ректора в собственности квартира площадью 157 метров, у жены — два земельных участка, жилой дом, квартира и нежилое помещение. Вся недвижимость семьи находится в России.

Доходы ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева превысили 6 млн 450 тысяч рублей, а его супруги — 1 млн 348 тысяч рублей. У Таскаева есть земельный участок, жилой дом, два гаража, квартира и доля в другой квартире. У супруги — квартира и доли еще в двух квартирах. Свои доли в квартирах также есть у трех несовершеннолетних детей.

В обеих семьях есть небольшой автопарк. Так, жена Шестакова владеет «Лексусом RX 400 H» и автомобилем ВАЗ-21013. У Сергея Таскаева — «Мерседес БЕНЦ GLE 300 d», у его супруги — «Мерседес БЕНЦ С180».

Кроме того, о своих доходах отчиталась ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко. За 2020 год она заработала 4 млн 399 тысяч рублей. В собственности у ректора есть квартира площадью 72 кв. метра.

Ранее Минобрнауки РФ назвало зарплаты руководителей четырех южноуральских вузов в 2020 году.