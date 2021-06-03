«Куда делись целевые взносы?» — в челябинском гаражном кооперативе возмущены работой председателя

Члены правления добиваются возбуждения уголовного дела

Уже несколько лет члены гаражно-строительного кооператива № 315 в Ленинском районе Челябинска пытаются понять, куда уходят целевые взносы. Сбор денег с собственников почти двух с половиной тысяч гаражей проходит ежегодно под предлогом создания новых объектов на территории, однако изменений собственники не заметили. Члены правления пытаются восстановить справедливость и призвать председателя Сергея Меньшенина к уголовной ответственности. По словам обратившихся к нам челябинцев, сыновья председателя занимают высокие должности в полиции города.

Историю войны с председателем Первому областному информагентству рассказал Данила Зайнитдинов. Мужчина с 2014 года является членом правления ГСК № 315.

«Согласно Уставу кооператива, целевые взносы отдаются ежегодно на создание новых объектов общего пользования и восстановление электрохозяйства. Никаких изменений и преображения кооператива мы не увидели. Сдаем ежегодно по 400 рублей. 2500 гаражей. Куда ушли деньги? Может, председателю в карман? Непонятно», — рассказал челябинец.

Также Данила Зайнитдинов хочет выяснить, куда исчезли деньги, полученные от аренды помещений ГСК, ведь эти средства должны были распределить между членами кооператива. По словам мужчины, не сходится и ни один годовой баланс, учитывая, что членский взнос ежегодно составляет четыре тысячи рублей, по 400 рублей с каждого собственника собирают в качестве целевого взноса и еще 400 рублей взимают за отработку. Подсчитать не так сложно: получается порядка 12 миллионов рублей за год, однако в финансовых отчетах фигурируют числа, не превышающие восьми миллионов рублей. Аудиторская проверка, инициированная членами правления, не состоялась, поскольку председатель и его соратники сообщили, что документы намокли.

«В 2019 году на собрании правления мы потребовали от Сергея Меньшенина предоставить полный отчет о тратах, на что получили отказ. Пришлось обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства член правления кооператива Владимир Максин.

По данным потерпевших, отдел полиции «Ленинский» уголовное дело не возбудил. Тогда члены правления обратились с заявлением в Ленинский районный суд в рамках статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела»). И суд удовлетворил ходатайство заявителей.





«Суд постановил признать вынесенное решение в виде списания в номенклатурное дело незаконным и необоснованным»,— написано в документе.

Кроме того, Ленинский райсуд постановил провести качественную проверку и исследовать бухгалтерские документы. Челябинцы обратились и в прокуратуру, после чего решением ведомства к дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, которые не организовали проверку предприятия. И даже после этого бюрократического футбола дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Более того, для членов правления, которые не оставляют попыток добиться справедливости, теперь начались адские будни.





«Меня буквально прессовали. Приехали на дачу и заставляли подписать документ об исключении Зайнитдинова из правления. Я отказался. Потом не пускали в гараж, когда приехал с прицепом. Просто перекрыли дорогу. Мне 73 года, а председатель и его соратники не брезгуют бранными выражениями в мой адрес», — продолжил Владимир Максин.

Данила Зайнитдинов полагает, что председатель уничтожил или сокрыл все документы вплоть до 2017 года, а на последнем заседании суда юрист ГСК № 315 Татьяна Мезенцева предъявила справку об отсутствии кассовых книг и за 2019 год.

Тем временем Сергей Меньшенин, по словам Данилы Зайнитдинова, объявил войну своим оппонентам. В частности, у противников председателя отключили электроэнергию в гаражах. Потерпевшие считают, что к этому причастен именно Меньшенин. Кстати, Ленинский райсуд удовлетворил и это ходатайство челябинца о восстановлении электричества.

«Суд обязал гаражно-строительный кооператив возобновить подачу электроэнергии в гаражи, расположенные на Копейском шоссе, в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу», — поставил райсуд.



Решение вступило в силу 2 марта. 2 июня света в гаражах истца так и нет.

«Меньшенин также ставил блоки к воротам гаражей, вывез мои стройматериалы за территорию кооператива. Сейчас в суде рассматривается гражданский иск. Кроме того, он приезжал на „разборки“ со мной. Это вылилось в возбуждение административного дела о побоях (статья 6.1.1 КоАП РФ), в материалах которого сказано, что он ударил по голове и бросил в меня камень. Приехал со своим охранником. По счастью, я был не один — другой член кооператива успел снять на камеру происходящее. И уголовное дело о вывозе моего стройматериала возбуждено в отношении гаражно-строительного кооператива. Но толку от этого?»

— возмутился потерпевший.







Мы позвонили в ГСК № 315, чтобы получить комментарий самого председателя, однако он, точнее, женщина на другом конце провода, представившаяся бухгалтером, сказала, что Сергей Меньшенин не будет ничего рассказывать.

«Мы не будем комментировать. Связывайтесь с нашими юристами и выясняйте», — отрезала бухгалтер.

При этом на фоне был отчетливо слышен мужской голос: «Меня ни для кого нет!»

Попытка дозвониться до юриста также закончилась провалом. Была Татьяна Мезенцева заранее предупреждена или действительно занята, выяснить не получилось, но она сбрасывала вызов, затем шепотом попросила перезвонить позже, а потом и вовсе не брала трубку.

Те, кто пошли против произвола председателя правления, видят выход в его переизбрании. А для этого нужно собрать голоса всех собственников гаражей. Их большее тысячи. Членам кооператива понадобится немало времени, чтобы осуществить замысел.