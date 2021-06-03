Опыт Челябинска по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни признан одним из лучших в России

Проект рассчитан на выпускников интернатов

Проект челябинского центра помощи детям «Акварель» вошел в топ-100 лучших практик по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

«Выпускники подобных центров испытывают особую тревожность перед выходом во взрослую жизнь. Они не имеют достаточный уровень готовности, у кого-то занижена самооценка, у кого-то преобладает иждивенческая установка. Преодолеть это помогает челябинский проект „Взлет“», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Проект «Взлет» разработан коллективом центра помощи детям «Акварель» и реализуется с 2018 года. Программа направлена на формирование необходимого запаса знаний и практических умений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед выпуском из интерната.

Так, на базе учреждения созданы две тренировочные квартиры, проходят занятия по формированию осознанного родительства «Kinder-ведение», по финансовой грамотности и другие.

«Мы не боимся внедрять новое и необычное в работу с подростками. Одним из проектов, демонстрирующих пример нестандартного подхода к обучению, стал проект с говорящим названием „KINDER-ведение“ по подготовке воспитанниц к будущему материнству, развитию навыков самообслуживания и организации быта. Это своеобразная игра в дочки-матери, но на основе тщательно разработанной и продуманной педагогами программы обучения», — говорит директор центра «Акварель» Марина Ушакова.

Так, в рамках обучающего проекта «KINDER-ведение» девочки на куклах отрабатывают основные действия по уходу за ребенком. Программа направлена на то, чтобы в будущем каждая выпускница создала счастливую семью, радовалась собственной беременности, принимала ее и ребенка, а также стала хорошей мамой.