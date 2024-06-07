Челябинская область вошла в топ‑10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности

Алексей Текслер отметил, что занятое место отражает эффективность диалога с инвесторами

На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Его ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с деловыми объединениями. Челябинская область по итогам 2023 года поднялась на 10‑е место, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейтинг инвестпривлекательности оценивает усилия по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в субъектах РФ, выявляет лучшие практики и стимулирует конкуренцию за инвесторов.





В минувшем году по сравнению с 2022-м объем инвестиций в основной капитал Челябинской области вырос на 73 миллиарда рублей в абсолютном выражении. Показатель достиг отметки в 446,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах прирост составил 7,8%.

«Мы понимаем, что инвестиции — двигатель экономики и стимул для развития любой сферы. Поэтому всему региональному правительству я поставил задачу уделять особое внимание работе с инвесторами, быть открытыми, помогать инвесторам в реализации их проектов. Нацрейтинг формируется в большей части на основе опросов самого бизнеса. И место, которое мы заняли по итогам 2023 года, в первую очередь показывает, насколько эффективным был диалог с инвесторами. Значит, мы на верном пути и продолжим работать над созданием максимально комфортных условий для ведения бизнеса», — комментирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Челябинской области есть комплексные меры поддержки бизнеса, в том числе предоставляются налоговые льготы. Для расширения числа получателей совершенствуется региональное законодательство. Разработан инвестиционный стандарт, который содержит единые, понятные и прозрачные правила работы с инвесторами.

Инвестпроекты запускают в территориях опережающего развития, индустриальных (промышленных) парках и промышленных кластерах. Проектируется особая экономическая зона в Красноармейском районе, где планируется роботизировать производства. Инвестпроекты в режиме одного окна сопровождает центр «Мой бизнес». Также работает «ЦУР-Бизнес». Он упрощает связь инвестора с властью и помогает оперативно решать различные вопросы. В пресс-службе правительства Челябинской области отмечают, что в 2024 году продолжится работа по улучшению условий инвестклимата.