Челябинская область в числе 12 пилотных регионов, которые начали внедрение регионального инвестиционного стандарта в 2021 году, успешно завершила работу. В список также вошли Мордовия и Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская, Тульская, Московская области и Москва. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее заключение озвучила федеральная группа по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов. В нее вошли представители «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Почти во всех регионах, согласно опросу бизнеса, доля положительных оценок превышает 90%. Но многим инвесторам для реализации проектов предстоит воспользоваться инструментами стандарта.

«Подтверждать соответствие инвестиционному стандарту регионы будут ежегодно. Это позволит выявить как лучшие практики работы с бизнесом, так и слабые места. Сейчас субъектам необходимо усилить информирование предпринимательского сообщества об инструментах стандарта. Это особенно актуально для регионов, подтвердивших внедрение, так как они могут претендовать на получение дотации по инвествычетам, а значит, активнее использовать этот преференциальный механизм», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.
По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, важно увидеть работу регионов в динамике.

«Полагаю, уже на следующем подтверждении в 2023 году можно будет сделать выводы о положительном эффекте от внедрения стандарта. Подтверждение для регионов в этом году не означает подтверждения в следующем», — сказал Алексей Репик.
В этом году внедрять инвестстандарт начали еще 33 региона. Челябинская область вошла в список регионов-наставников по внедрению инвестстандарта для других субъектов РФ: Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская сообщила, что быть одним из пилотных регионов — всегда ответственная задача.

«Мы рады, что Совет деловых объединений оценил проделанную нами работу — наш регион вместе с Республикой Татарстан и Сахалинской областью попал в тройку регионов-лидеров без замечаний по внедрению инвестстандарта. Сейчас для нас стоит важная задача — внедрить муниципальный инвестиционный стандарт на территории региона. Для этого активно ведется работа с муниципалитетами в рамках разработки инвестиционных профилей», — сказала Елена Раевская.
Для работы над наиболее сложными элементами стандарта — инвестиционной картой и сводом инвестправил — привлечены профильные федеральные министерства. Эту работу курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Соответствие субъекта требованиям стандарта будет учитываться при формировании национального инвестрейтинга Агентства стратегических инициатив.