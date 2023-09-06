Челябинский ЦУР «Бизнес» оценила делегация из Москвы

В региональном центре презентовали первые итоги работы новой платформы

Челябинская область является одним из 11 пилотных регионов РФ, где появилась платформа ЦУР «Бизнес». С момента запуска через ее поступили десятки обращений. Предприниматели региона чаще всего просят помощи в получении определенных мер поддержки, предоставлении земельного участка и налоговых льгот. В Челябинске представили первые итоги работы новой платформы. Представители правительства Московской области и АНО «Диалог Регионы» оценили ЦУР «Бизнес», сообщает Центр управления регионом Челябинской области.



«Наш регион в текущем году стал участником пилотного проекта министерства экономического развития РФ и АНО „Диалог“ — ЦУР „Бизнес“. Это логичное продолжение работы по реализации регионального инвестиционного стандарта в Челябинской области»,— отмечает министр экономического развития Наталья Лугачева.

Вопросы и обращения предпринимателей Челябинской области ЦУР «Бизнес» собирает из социальных сетей, общественных приемных и официальных групп региона. Оставить сообщение можно также на местных инвестиционном портале, сайтах минэкономразвития или центра «Мой бизнес». Далее информацию объединяют по темам и направляют в соответствующие ведомства. Там предоставляют предпринимателю консультацию по вопросу или нужную помощь. Кроме того, обращения помогают выяснить, с какими проблема сталкивается бизнес региона. Эти сведения передаются в министерство экономического развития Челябинской области, которое курирует работу ЦУР «Бизнес».

«Единый центр аккумулирует обращения бизнеса из разных источников, осуществляет их классификацию, распределение на шаблонные и нешаблонные и перенаправляет ответственным исполнителям. В случае необходимости рассмотрения наиболее сложных обращений проводятся заседания рабочей группы инвестиционного комитета»,— подчеркивает руководитель Центра управления регионом в Челябинской области Александр Хорин.

Представители правительства Московской области отмечают, что до появления платформы не было единого подхода в работе с предпринимателями, а в районах действовали различные регламенты. С появлением ЦУР «Бизнес» ситуация изменилась. Теперь решаются даже системные вопросы.

«В Московской области 57 муниципалитетов, каждый регулировал по-своему, в разные сроки, требовались разные документы. Эта проблема была решена, написали единый регламент работы. Так, через частные вопросы мы выявляем системные барьеры»,— говорит заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Пилотные регионы применяют в работе опыт коллег, чтобы развивать систему. Совершенствованию платформы и налаживанию связи бизнеса с властью помогают также инструменты ЦУРов, которые уже успешно взаимодействуют с гражданами.

«Этот массив данных покажет нам узкие места, где мы будем понимать, что в регионе не дорабатывает территориальный орган исполнительной власти, где-то не дорабатывает муниципалитет. И вовремя решать эти проблемы, чтобы развивать предпринимательство»,— комментирует руководитель проектов АНО «Диалог Регионы» Дзантемир Мрикаев.

Делегация из Москвы отследила все этапы работы с предпринимателями Челябинской области. Эксперты посмотрели на составление обращения и его обработку в центре «Мой бизнес», после чего пришли к выводу, что ЦУР «Бизнес» поможет улучшить инвестиционный климат в регионе и будет способствовать развитию компаний.