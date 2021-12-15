Челябинская область вошла в список регионов с высокой привлекательностью для инвесторов

Свердловскую область не включили в эту группу

Эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» оценили инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации, основываясь на расчете 62 показателей в пяти блоках: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы и состояние окружающей среды. Для расчетов использовали статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка, Федерального казначейства, Минфина, МВД.

Челябинская область вошла в группу А-3 — «Высокий уровень инвестиционной привлекательности». Туда же включили Оренбургскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Соседние Свердловская область и Башкортостан оказались ниже — в группе В-1 — «Средний уровень инвестиционной привлекательности». Ямало-Ненецкий автономный округ включили в группу А-1 — «Наивысший уровень инвестиционной привлекательности». Интересно, что Курганская область попала в группу А-2 — «Очень высокий уровень инвестиционной привлекательности», а Тюменская область включена в группу В-2 — «Умеренный уровень инвестиционной привлекательности».

«Инвестиционная привлекательность в современных условиях является одной из важнейших характеристик деятельности органов власти субъектов РФ, поскольку она напрямую влияет на социально-экономическое развитие и определяет векторы движения региона, посредством формирования представления инвестора о целесообразности реализации проектов в том или ином субъекте. Это инструмент привлечения инвестиций, подсвечивания сильных сторон и направлений развития, увеличения туристического трафика, развития малого бизнеса и, как следствие, улучшения благосостояния населения», — сказано в исследовании «Эксперт РА».

Также в материале агентства есть топ-10 лидеров и аутсайдеров по оценке финансовых ресурсов регионов. Челябинскую область поставили на десятое место в списке отстающих со значением 0,8%. Башкортостан с такой же оценкой стал девятым, Тюменская область получила 0,4% (седьмое место).





В 2020 году инвестиционная привлекательность регионов РФ выросла. Положительная динамика отмечена и в 2021-м. Росту не помешала затянувшаяся пандемия, государственные меры поддержки оказались сильнее, уверяют эксперты. Отметили специалисты и национальные проекты, которые показали заметные результаты в социальном и инфраструктурном направлениях развития. Инвестиции в основной капитал, в 2020 году снизившиеся к 2019-му на 1,4%, за 9 месяцев 2021 года выросли на 7,6%.

Агентство «Эксперт РА» уверено, что в среднесрочной перспективе драйверами роста инвестиционной привлекательности регионов послужат принятые программы по выдаче инфраструктурных кредитов, большая часть которых пойдет на развитие дорог и транспорта.