В Челябинской области инвестиционный стандарт внедрят по новой методике

Минэкономразвития РФ утвердило рекомендации для регионов, участвующих в пилотном проекте

Министерство экономического развития РФ утвердило методические рекомендации по подготовке трех элементов регионального инвестиционного стандарта. Для создания оптимального клиентского пути предлагается сформировать в регионах инвестиционные декларации, комитеты и агентства развития.

В настоящее время к реализации проекта подключились 11 пилотных территорий — Москва и область, Татарстан, Мордовия, Забайкальский край, Челябинская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Новгородская, Нижегородская области.

Инвестиционная декларация содержит обязательства руководства региона. В частности, неухудшение условий, оперативное рассмотрение споров, неукоснительное соблюдение условий предоставления мер поддержки инвестору. Также в декларации пропишут долгосрочные планы социально-экономического развития. Агентства инвестиционного развития будут привлекать и консультировать инвесторов, а также сопровождать их проекты.

Инвестиционные комитеты станут площадкой для оперативного разрешения всех вопросов в досудебном порядке, а также будут рассматривать предложения бизнеса по снижению административных барьеров.

«Региональный инвестиционный стандарт задает единые правила на уровне субъектов Федерации. Они унифицированы и понятны. Стандарт учитывает лучшие практики Агентства стратегических инициатив в сфере инвестиционной деятельности, накопленные с 2012 года. Новые рекомендации призваны упростить путь российского и зарубежного инвестора в регионы», — говорит первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Новый стандарт призван обеспечить здоровую конкуренцию между регионами, сделать так, чтобы все субъекты соответствовали минимальному набору требований для прихода инвестора.

«Следовать рекомендациям или нет — субъекты решат самостоятельно, но утвержденный план по внедрению инвестстандарта обеспечит дотации на покрытие выпадающих доходов при предоставлении инвестиционного налогового вычета», — пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В конце года планируется утвердить свод инвестиционных правил. В нем пропишут оптимальный алгоритм подключения к инфраструктуре.

В июне в Москве проходило совещании по разработке и внедрению стандарта инвестиционной декларации. Участие в нем принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отмечал, что в регионе уже ведется системная работа по улучшению инвестиционного климата. Власти поддерживают идею о создании понятных правил для ведения бизнеса.

«Мы поддерживаем внедрение унифицированных и прозрачных правил работы всех участников инвестиционного процесса. Челябинская область готова войти в перечень пилотных регионов, где реализуются пять составляющих инвестиционного стандарта. У нас для этого есть все необходимые условия. Разработан свод инвестиционных правил и инвестиционная карта, на постоянной основе работает инвестсовет, а также центр сопровождения инвестпроектов в режиме „одного окна“. Пятая составляющая — инвестдекларация — находится в стадии актуализации по методологии Минэкономразвития»,— отмечал во время совещания Алексей Текслер.

В 2020 году Челябинская область поднялась на 16 строчек в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, разработанном Агентством стратегических инициатив. Регион оказался на девятом месте списка. Высокой оценки удалось достигнуть благодаря курсу на привлечение инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на Южном Урале.