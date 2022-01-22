В Челябинске изменили график работы пунктов круглосуточной вакцинации

Изменения касаются всего трех пунктов

В Челябинской области изменили время работы пунктов круглосуточной вакцинации от коронавируса, расположенных в Областной клинической больнице № 3. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, с 21 января поставить прививку в поликлинике № 1, расположенной на проспекте Победы, 287, можно с 8:00 до 20:00.

В здании поликлиники № 2 на проспекте Победы, 376В привиться теперь можно с 8:00 до 19:00.

Ночная вакцинация будет проводиться в здании круглосуточного стационара, расположенного на улице Островского, 81, с 20:00 до 7:00. Вход через приемный покой.

Где еще южноуральцы могут бесплатно привиться от коронавируса, смотрите в нашем материале.