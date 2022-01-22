В Челябинске в школе-интернате произошел пожар

Причиной ЧП стала непотушенная сигарета

Сегодня утром, 22 января, в Челябинске произошел пожар в школе-интернате, расположенном на улице Худякова. На место ЧП выезжали 11 единиц техники. В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как только спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в школе-интернате, они сразу же отправились на место ЧП по повышенному номеру сложности. Прибыв, они обнаружили горение матраца в помещении цокольного этажа кирпичного здания школы. Спустя несколько минут горение было локализовано и ликвидировано, все помещения проветрили.

«Как удалось выяснить сотруднику отделения дознания государственного пожарного надзора, в данном случае причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении: непотушенный окурок попал в одно из помещений цокольного этажа, где в итоге началось тление матраца. Пострадавших в результате нет: дети не проживают в заведении круглосуточно, а приходят на учебу»,— уточнили в ведомстве.

На место ЧП выезжали восемь автоцистерн, автолестница, автомобиль дымоудаления и штабной автомобиль. Площадь горения составила два квадратных метра.

Спасатели отметили, что если бы в здании не было пожарной сигнализации или она была бы неисправна, последствия могли бы быть серьезными. Поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют устанавливать пожарные извещатели и контролировать их исправность.