Федеральные эксперты подтвердили высокий кредитный рейтинг Челябинской области

Регион является стабильным и надежным заемщиком

Кредитный рейтинг Челябинской области сохраняется на уровне АА (RU) со стабильным прогнозом. Такие выводы сделало российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Высокая кредитоспособность и низкие бюджетные риски региона отмечаются не только сейчас, но и в среднесрочной перспективе.

АКРА использовало для исследования кредитоспособности Челябинской области данные Минфина РФ, Росстата, ФНС, закон о региональном бюджете. По информации АКРА, у Челябинской области умеренно низкий уровень долговой нагрузки и высокая эффективность использования бюджетных средств. Вместе с этим эксперты отмечают существенную гибкость бюджетных расходов. Стабильный прогноз означает, что Челябинская область сохранит высокий кредитный рейтинг в ближайшие год-полтора.

Аналитики, учитывая прогнозы по исполнению бюджета, предположили, что «прирост поступлений по ряду налоговых доходов области по итогам текущего года частично превысит показатели, утвержденные законом о бюджете». Вместе с этим дефицит бюджета может быть ниже планируемого уровня. Его покроют за счет накопленной ликвидности и бюджетных кредитов. Поэтому в 2023 году региону не придется брать коммерческие займы.

Челябинская область не наращивает количество коммерческих кредитов, применяя для развития льготное федеральное финансирование. Такой подход к формированию бюджета принял губернатор Алексей Текслер. Это стало одним из ключевых факторов при присвоении рейтинга, добавив региону положительных оценок.

АКРА составляет рейтинг Челябинской области с декабря 2017 года. С конца 2019-го у региона сохраняется уровень АА (RU) и прогноз «Стабильный». Рейтинг не снижается даже на фоне масштабных экономических и геополитических изменений. К наивысшей оценке агентства Челябинская область находится совсем близко. Это говорит о неизменной стабильности и надежности как заемщика.