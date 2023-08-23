Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников с самым дешевым жильем

В новостройке квадратный метр в среднем стоит 84,5 тыс. рублей

Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников с самым дешевым жильем. В новостройке квадратный метр в среднем стоит 84,5 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 75,2 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Домклик».



Эксперты проанализировали данные об ипотечных сделках Сбера с 1 по 20 августа этого года. В список городов с низкой стоимостью квадратного метра в новостройках помимо Челябинска также вошли Волгоград (88 тыс. рублей), Самара (96 тыс. рублей) и Воронеж (97,1 тыс. рублей). В остальных городах-миллионниках стоимость «квадрата» превысила 100 тыс. рублей.

Наибольшую стоимость зафиксировали в Москве (275,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (194,2 тыс. рублей) и Казани 172,6 тыс. рублей).

На рынке вторичного жилья наименьшую стоимость квадратного метра также зафиксировали в Волгограде (78,7 тыс. рублей), Воронеже (85 тыс. рублей), Омске (85,9 тыс. рублей) и Перми (92,1 тыс. рублей).

Дороже всего обойдется покупка квартиры в Москве (259,3 тыс. рублей за «квадрат», Санкт-Петербурге (170,1 тыс. рублей) и Казани (132,7 тыс. рублей).