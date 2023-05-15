Челябинская область расположилась на 14‑м месте в рейтинге по развитию в 2022 году

По каким показателям оценивали регионы

Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года, составленном экспертами «РИА Новости». При составлении рейтинга учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и многое другое, сообщает издание.

По итогам 2022 года Челябинская область набрала 59,911 балла из 100 возможных. В 2021 году по этим же показателям регион занял 13-е место, набрав 62,149 балла. Таким образом, Челябинская область опустилась всего лишь на одну позицию.

В топ-5 регионов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Московская область. Москва по итогам 2022 года набрала 89,671 балла — меньше, чем по итогам 2021 года. При этом столица сохранила свое первое место в рейтинге. Московская область опустилась на одну позицию: в 2021 году она была на четвертом месте с 77,337 балла. В этом году регион оценили на 75,647 балла.

В топ-5 регионов-аутсайдеров рейтинга вошли Республика Ингушетия, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Калмыкия и Еврейская автономная область: их баллы варьируются от 18,329 до 12,252.

В 2023 году промышленность Челябинской области начала уверенно восстанавливаться. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в марте на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, после прошлогоднего падения индекс производства в январе показал рост на 7%. Важнейшими направлениями работы в 2023 году будут обеспечение технологического суверенитета и сохранение инвестиций в промышленность.