Челябинская область вошла в десятку регионов с самым медленным ростом цен

Сильнее всего на Южном Урале дорожают продукты

Челябинская область заняла девятое место среди регионов России с наименьшим индексом потребительских цен. В декабре 2021 года годовая инфляция составила 6,7%. Относительно декабря 2020 года это на 2,1 процентных пункта больше. В целом по России показатель оказался значительно больше — 8,4%. Согласно исследованию «РИА Рейтинг», это рекордное значение за последние шесть лет.

Индекс потребительских цен за год вырос во всех регионах страны, кроме Амурской области, где произошло снижение инфляции на 0,9 процентных пункта. Наибольший показатель, по данным на декабрь 2020-го, зафиксирован в Республике Дагестан (+11,8%).

«Причинами такого развития событий стали главным образом внешние факторы, связанные с ростом цен на большинство сырьевых и продовольственных товаров и энергоносителей, нарушением логистических цепочек в мире и желанием ряда производителей компенсировать издержки, вызванные пандемией. Свою роль в росте цен сыграли также высокие темпы роста розничного кредитования, которые наблюдались в нашей стране в течение всего года», — говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

По данным на январь 2022 года, цены на товары и услуги в Челябинской области выросли на 7,3% относительного того же месяца прошлого года. Сильнее всего подорожало продовольствие (+9,5%). Непродовольственные товары выросли в цене на 6,3%, услуги — на 5,5%. Данные опубликовал Челябинскстат.





Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что причин роста цен на товары и услуги несколько: продовольствие подорожало из-за роста затрат на производство, а также из-за негативных экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса. Экономисты говорят, что повышение цен на продукты питания — неизбежный процесс. Если они долго не дорожали, как это было в 2010-е годы, производители накапливают долг и откладывают инвестиции в производство. Аналитики считают, что к концу 2022 года рост цен должен замедлиться.