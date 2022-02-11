«Хор Михальченко» открывает серию праздничных концертов в Челябинской филармонии

В 2022 году Челябинская филармония празднует юбилей — 85 лет

Челябинская филармония начинает серию концертов и праздничных мероприятий, посвященных 85-летию. На год вперед запланированы программные выступления главных коллективов: симфонического оркестра Челябинской области, ансамбля танца «Урал», Челябинского камерного хора имени Михальченко, Уральского духового оркестра, «Уральского диксиленда» и «Маэстро аккордеона».



Парад концертов откроется вечером 15 февраля в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» концертом Камерного хора имени Валерия Михальченко с органистом Владимиром Хомяковым. Артисты представят премьеру — «Маленькую торжественную мессу» Джоакино Россини, который написал не только «Севильского цирюльника».



Премьерное исполнение «Маленькой торжественной мессы» станет первым в череде юбилейных концертов Челябинской филармонии. В марте праздничную серию продолжат органный марафон с участием музыкантов из Москвы, Петербурга и Казани, а потом программа джазовой музыки, большой сольный концерт ансамбля танца «Урал».





