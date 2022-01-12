Цены на продовольствие в Челябинской области замедлят рост к концу 2022 года

Ритейлеры ограничили наценку на базовые продукты до 10%

Цены на полках магазинов в Челябинской области с конца прошлого года удивляют стремительным ростом. Потребители замечают, что особенно сильно изменились цены на молочную продукцию и овощи. При этом, по данным официальной статистики, общий рост цен на продовольствие за год не превысил 9%. Непродовольственные товары подорожали на 6,6%, стоимость услуг в среднем за год повысилась на 5%.

Сегодня, 12 января, челябинские ритейлеры вслед за головными компаниями ограничили наценку на социально значимые продукты питания до 10%. Ценники на хлеб, сахар, овощи для «борщевого набора», яблоки, гречневую крупу, пшено, макароны, черный чай, молоко, масло, мясо, яйца уже скорректировали в «Пятерочке», «Перекрестке», «Магните» и «Дикси». Решение принято для того, чтобы повышение цен на продовольствие не било слишком сильно по карманам жителей. Разбираемся, почему дорожает еда, что в России делают для сдерживания инфляции и почему ценники в магазинах отличаются от данных Росстата.





Сильнее всего в Челябинской области подорожали овощи. Как следует из информации в Единой межведомственной информационно-статистической системе Росстата, стоимость килограмма белокочанной капусты за год выросла в 2,3 раза — до 38 рублей (сравнивается ноябрь 2021 года к ноябрю 2020 года). Картофель подорожал в 1,7 раза — с 23 рублей до 41 рубля. Ценники на свеклу и морковь взлетели на 50%. На втором месте по росту стоимости — яйца и куриное мясо (цены повысились почти на треть). Многие челябинцы говорят о росте цен в магазинах на молочную продукцию. Однако, по данным официальной статистики, увеличение стоимости не превышает 5% на молоко и сыр, а кисломолочная продукция в среднем подорожала на 8%.





В министерстве сельского хозяйства Челябинской области прокомментировали ИА «Первое областное», что рост цен на продовольствие, в том числе на овощи открытого грунта и мясо птицы, является общероссийской тенденцией и связан с ростом затрат на производство продукции, а также с негативными экономическими последствиями, вызванными пандемией коронавируса. В 2021 году подорожали энергоносители, нарушена логистика, повысился спрос на российское продовольствие на мировом рынке.

«Основной задачей министерства сельского хозяйства является реализация единой государственной политики по функционированию агропромышленного комплекса Челябинской области, поэтому, в первую очередь, министерство обладает полномочиями в сфере производства сельскохозяйственной продукцией. Регулирование потребительского рынка связано с макроэкономическими показателями и входит в компетенцию министерства экономического развития», — сообщили в областном Минсельхозе.





Экономисты говорят, что повышение цен на продукты питания — неизбежный процесс. Если они долго не дорожали, как это было в 2010-е годы, производители накапливают долг и откладывают инвестиции в производство. Аналитики считают, что к концу 2022 года рост цен должен замедлиться.

«После возможного ускорения в начале года к концу года наиболее вероятно замедление прироста индекса потребительских цен к отметкам 6—8% в рамках базово-оптимистичного сценария. При этом долгосрочный прирост цен на овощи уже выше, по итогам 2020–2021 годов, чем долгосрочный рост инфляции. В этой ситуации ожидается значительный — до 10—20% замедления прироста стоимости овощной продукции в регионе в следующем году. Фактором риска для оценок служит ситуация на рынке удобрений, где потенциал роста с учетом статистик цен на газ еще в значительной мере не исчерпан», — отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

В 2022 году также ожидается рост цен на алкоголь. Это связано с тем, что начали действовать новые минимальные цены на спиртное. Водка подорожала с 230 до 243 рублей за пол-литра, игристые вина — со 164 до 169 рублей за 0,75 литра, коньяк — с 433 до 445 рублей за пол-литра. В 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо планировавшихся 4%. Таким образом, ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 рублей за 1 тыс. штук до 2359 рублей, акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей.

Также, как ранее сообщало ИА «Первое областное», жителей Челябинской области в 2022 году ожидает рост тарифов ЖКХ.