В Челябинске представители более 20 регионов обсуждают цифровую трансформацию России

Алексей Текслер открыл Всероссийский форум по развитию регионов в ИТ‑сфере

В областном центре сегодня начал свою работу XI Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Ведущие компании отрасли федерального и областного уровня представили на стендах свои новые разработки, а по итогам обсуждения отраслевых тем участникам необходимо выработать конкретные предложения по поддержке сферы со стороны государства. Мероприятие открыл губернатор Алексей Текслер, обозначивший кадровый и образовательный вопросы, а также достижения нашего региона в ИТ-сфере, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Форум открыл образ Челябинской области, созданный нейросетью, который рассказал, что в мероприятии принимают участие порядка 500 специалистов из более чем 20 регионов России. В приветственном слове глава региона отметил, что им предстоит поделиться опытом, знаниями, практическим внедрением тех или иных решений и даже продуктами, которые позволят улучшать жизнь людей. Развитие ИТ-сферы позволит сделать нашу страну современной и конкурентоспособной, появляются новые возможности развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни, что само по себе — важный фактор социального благополучия.





«Мы знаем, что в части госуправления цифровизация в нашей стране является передовой в масштабах всего мира. Этот факт признают все, и здесь нам необходимо сохранять лидерство, а также более активно работать над внедрением различных решений для людей, бизнеса и вообще во всех сферах. Цифровизация — это про эффективность, повышение качества жизни наших граждан. В последние годы наблюдаем стремительный прорыв в области применения перспективных информационных технологий. Например, наша область входит в десятку российских регионов, заказанных гражданами через Единый портал госуслуг. В прошлом году южноуральцам оказано более 11 млн услуг в электронном виде», — заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области активно развивается инфраструктура связи: по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» строятся сети широкополосного доступа в интернет, в том числе в населенных пунктах с численностью от 100 человек. Там, где еще не решены проблемы с сотовой связью, устанавливаются базовые станции. Дополнительно ежегодно операторам связи возмещают из областного бюджета затраты на развитие связи в малых населенных пунктах. В 2022 году благодаря этой мере поддержки связью обеспечили 33 населенных пункта с населением в 7 тысяч человек. В целом за последние четыре года с помощью мер господдержки были обеспечены надежной связью 117 населенных пунктов, где проживает более 50 тысяч человек.





В 2022 году были модернизированы 57 сельских отделений почтовой связи, построено одно новое отделение. С «Почтой России» достигнута договоренность о модернизации отделений в больших городах. Это важно и с точки зрения цифровизации, поскольку в обновленных почтовых отделениях устанавливаются терминалы «Госуслуг». Тем не менее главный вопрос — кадровый.

«Сейчас Россия столкнулась с новыми угрозами, усилилось санкционное давление недружественных стран. В этих условиях важно четко понимать приоритеты. Один из таких — подготовка специалистов. Подготовку начинаем со школьной скамьи: наша область участвует в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды, формируем телекоммуникационную и технологическую инфраструктуру с возможностью электронного и дистанционного обучения. В рамках этого проекта только в 2020—2022 годах на принципах софинансирования с федеральным бюджетом закупили и поставили комплекты цифрового оборудования почти в 500 образовательных организаций региона», — отметил губернатор.





На данный момент в Челябинской области готовят специалистов ИТ-сферы в 7 вузах и 28 учреждениях среднего профессионального образования. В 2022 году на профильный рынок труда вышли порядка 1700 молодых специалистов. Интерес к цифровым специальностям постоянно растет, да и найти работу выпускникам не должно составить труда, ведь в регионе действуют порядка 1700 компаний, из которых 375 получили государственную аккредитацию в Минцифры России. По сравнению с 2021 годом количество аккредитованных компаний увеличилось вдвое. Уверенный рост связан с созданными условиями: Челябинская область одной из первых ввела инвестиционный налоговый вычет для телекоммуникационных компаний и гранты для ИТ-сферы. По мере необходимости меры поддержки будут совершенствоваться, поэтому губернатор поручил участникам форума представить по итогам мероприятия соответствующие предложения.





«У нас есть сильные команды разработчиков, которые способны закрыть потребность в цифровых решениях как внутри региона, так и за его пределами. Правительство России поставило задачу поддержать разработку собственного софта, который постепенно заменит иностранный. На сегодня почти 80% зарубежных решений уже имеют отечественные аналоги. Это соответствует тем задачам, которые вытекают из поручения президента об укреплении технологического суверенитета России. Нам важно внести свою лепту в решение этой задачи», — резюмировал глава региона.