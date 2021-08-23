Надежда Бабкина побывает в новой Детской филармонии в Челябинске

Народная артистка России представляет в Челябинске Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»

Первые концерты в рамках фестиваля-марафона состоялись в минувшие субботу и воскресенье в Челябинске и Кыштыме. В среду, 25 августа, Надежда Бабкина в компании с министром культуры региона Алексеем Бетехтиным и вице-губернатором Вадимом Евдокимовым отправится в новую Детскую филармонию на северо-западе Челябинска.

Гостей встретит и проводит по этажам директор Детской филармонии Татьяна Денисова. Почти все готово к открытию: современный зрительный зал, просторный холл на первом этаже, который может превращаться в малый концертный зал, кинозал, пространство для творческих встреч. Торжественное открытие Детской филармонии состоится в сентябре. Уже набраны пять серьезных коллективов: детско-юношеский симфонический и эстрадно-джазовый оркестры, студия эстрадного вокала, ансамбль аккордеонистов, концертный хор, детская студия Государственного ансамбля танца «Урал».

Молодым музыкантам Надежда Бабкина подарит нотный сборник, созданный на основе произведений, исполненных солистами ансамбля «Русская песня», которым руководит народная артистка.