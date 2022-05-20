Челябинская область стала лидером в УрФО по росту торгового оборота и зарплат

Темпы увеличения оказались быстрее, чем в целом по округу

Челябинская область стала лидером среди регионов Уральского федерального округа по росту оборота розничной торговли и среднего размера заработной платы. Изменение показателей за первый квартал 2022 года исследовали специалисты Челябинскстата, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

За три месяца оборот розничной торговли в регионе вырос на 7,7%. На втором месте по увеличению показателя — Ямало-Ненецкий автономный округ (+4,2%), на третьей позиции — Свердловская область (+3,4%). По России оборот розничной торговли вырос на 3,6%.

Средняя заработная плата жителей Челябинской области увеличилась на 11,2%. Жители Свердловской области стали зарабатывать на 10,4% больше, Ханты-Мансийского автономного округа — на 9,8%. Зарплаты россиян в среднем выросли на 11,9%, уральцы стали получать больше на 10%.

Строительство жилых домов в Челябинской области выросло в 2,2 раза. По росту показателя это третье место по Уралу. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где результаты выросли в 4,8 раза.