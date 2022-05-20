Правительство России предложило объединить ПФР и Соцстрах

Пакет законопроектов о формировании новой структуры, Социального фонда России, направлен в Госдуму РФ

Российский кабмин передал на рассмотрение в Государственную думу пакет законопроектов о создании единого фонда пенсионного и социального страхования на основе действующих сейчас ПФР и ФСС. Разработчики реформы полагают, что новый Социальный фонд России сделает более быстрым и удобным для граждан получение социальных услуг, сообщает пресс-служба правительства РФ.



По данным пресс-службы, учредителем Социального фонда должно выступить федеральное правительство, контроль за деятельностью будет осуществлять наблюдательный совет. В совет должны войти представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов, работодателей.

Главное новшество — единый тариф для страховых взносов. Федеральное казначейство будет перечислять 72,8 процента полученных от гражданина средств на обязательное пенсионное страхование, 8,9 процента — на страховку на случай временной нетрудоспособности или материнства, остальные средства пойдут на обязательное медицинское страхование.

В случае принятия законопроекта Госдумой реформа по объединению фондов пенсионного и социального страхования должна завершиться к 1 января 2023 года, с начала года планируется уже обеспечить полную правовую, организационную и техническую готовность нового Социального фонда России.

В правительстве РФ уточняют, что реформа запланирована в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Созданная для этого цифровая платформа объединит все информационные системы социальной сферы, и государство сможет предоставлять соцвыплаты максимально оперативно и адресно.