Жителям Челябинской области обещают ливни и порывистый ветер

В отдельных районах ожидается дождь со снегом

Сегодня, 21 мая, жителям Челябинской области прогнозируют дождливую и ветреную погоду. В отдельных районах региона пройдет дождь со снегом, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня в столице Южного Урала пройдут дожди, местами сильные. В утренние часы столбики термометров достигнут +6°C, днем воздух прогреется незначительно — от +6 до +8°C. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром синоптики прогнозируют около +7°C, днем столбики термометров поднимутся от +6 до +11°C. Облачно, дожди, местами сильные, возможны грозы. В горах пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 18 метров в секунду.