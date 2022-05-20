Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 83 водителя электросамокатов

В Госавтоинспекции напомнили, что для вождения некоторыми устройствами необходимо иметь права категорий «М» или «А»

Госавтоинспекция провела рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями электросамокатов. К административной ответственности привлекли 83 человека, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

За первые два месяца 2022 года в регионе зарегистрировали 5 ДТП с участием электросамокатов. Один человек погиб, еще один пострадавший получил травмы.

«С несовершеннолетними нарушителями ПДД были проведены профилактические беседы. В соответствии с Правилами дорожного движения, лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, а значит, должны: двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и только в случае их отсутствия — по обочинам, спешиваться на пешеходном переходе. В случае когда нет ни одного из вышеперечисленных условий, разрешается движение в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств», — напомнили в Госавтоинспекции.

В темное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.

Для управления устройствами, развивающими скорость более 50 км/ч, необходимо наличие водительского удостоверения.

Как ранее сообщал наш сайт, на набережной реки Миасс в Челябинске столкнулись два парня на электросамокатах. Один из них сломал палец.

Главный детский ортопед Челябинской области Олег Стариков рассказал, какие травмы грозят челябинским самокатчикам, а также дал советы по безопасной езде.