Челябинская область представит на Петербургском экономическом форуме меры поддержки бизнеса

Делегацию региона возглавит губернатор Алексей Текслер

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером со 2 по 5 июня будет работать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В Санкт-Петербург поедут представители экономического блока и регионального правительства. В 2020-м мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. В этом году оно пройдет с соблюдением повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, самыми насыщенными днями работы делегации станут 3 и 4 июня. На эти даты запланировано выездное заседание комиссии Госсовета по экономике и финансам под председательством губернатора Алексея Текслера. Также глава региона примет участие в панельных сессиях по поддержке бизнеса и защите экологии.

«Для нас самое главное в программе — заседание Госсовета по направлению „Экономика и финансы“. Алексей Текслер является руководителем этой комиссии и занимает активную позицию в формировании политики государства в этой сфере. Губернатор вносил ряд предложений, многие были приняты и реализуются. Также планируется участие губернатора в двух панельных сессиях на актуальные темы. Это опыт Челябинской области в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Вторая сессия посвящена экологии. Губернатор будет выступать на тему управления качества среды, новых вызовов и решений», — рассказал Егор Ковальчук.

Кроме того, на форуме планируется рабочая встреча делегации Челябинской области с руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, где планируют обсудить привлечение инвестиций в регион, в том числе включение Южного Урала в перечень регионов, где реализуется программа «Пять составляющих инвестиционного стандарта».

«По соглашениям — в этом году их много. В том числе три направлены на развитие межрегионального сотрудничества. Эти документы, свидетельствуя о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения в долгосрочной перспективе, придадут новый импульс развитию регионов, обогатят двустороннее взаимодействие перспективными проектами»,

— сообщил вице-губернатор, отметив, что программа форума продолжает формироваться и в ней возможны изменения.

Одно из самых ожидаемых событий форума — оглашение данных Национального рейтинга инвестпривлекательности регионов. Оно назначено на 4 июня.

«По итогам 2019 года Челябинской области удалось сохранить позицию в тридцатке регионов-лидеров — она заняла 25-е место. По итогам 2020 года, безусловно, верим в лучший результат, потому что сделано было, действительно, многое», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Министр отметила, что для повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области в 2020 году экономический блок правительства инициировал ряд важных поправок в региональное инвестиционное законодательство. В том числе были расширены сферы применения механизма приоритетных инвестпроектов, смягчили налоговые условия для нескольких отраслей бизнеса. Увеличен круг получателей инвестиционного налогового вычета, стартовала активная работа с новым механизмом — соглашениями о защите и поощрении капиталовложений.

Как отметил Егор Ковальчук, экономика Челябинской области почти вышла на допандемийный уровень.

«В основном мы вышли на показатели прошлого года, причем доковидных месяцев. Мы сравниваем результаты с первым кварталом 2020 года, когда ограничения еще не ввели. На докризисный уровень мы не вышли по сферам, где до сих пор действуют ограничения. Это туризм, массовые мероприятия, культура, спорт, развлечения. Но мы понимаем, что, когда обстановка позволит снять ограничения, мы выйдем на доковидные показатели», — сообщил Егор Ковальчук.

Объем инвестиций в основной капитал Челябинской области в 2020 году, напомним, составил 322,2 млрд рублей, что на 21 млрд больше, чем в 2019 году. Сегодня на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей. Объем экспорта, несмотря на закрытые границы, снизился всего на 3%.

За работой делегации Челябинской области на ПМЭФ можно будет следить онлайн. Все мероприятия деловой программы форума будут доступны для просмотра в режиме реального времени на официальном сайте, а также на сайте фонда Росконгресс.