Южноуральское золотодобывающее предприятие привлекли за негативное воздействие на окружающую среду

Юрлицо оштрафовано на 270 тысяч рублей

Магнитогорская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства в деятельности добывающего предприятия. Промышленные площадки компании относятся к объектам I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду. В деятельности АО «Южуралзолото Группа Компаний» установлено нарушение законодательства.

Надзорное ведомство установило, что на предприятии не разработан проект нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение для шахты «Центральная». Не в полном объёме осуществлялся производственный экологический контроль.

«Также не обеспечено установление санитарно-защитных зон промышленной площадки шахта „Центральная“ и шахта „Восточная“, не разработан план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для карьера Южный Курасан. Кроме того, в уполномоченный государственный орган не представлен отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в 2020 году за выбросами от мини-ТЭС площадки центрального рудного поля», — поясняет пресс-служба регионального ведомства.

Руководителю предприятия внесено представление, главный инженер АО «ЮГК» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. На основании постановлений прокурора АО «ЮГК» привлечено к административной ответственности и выплате штрафов на общую сумму 270 тыс. рублей.