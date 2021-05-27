33-летняя челябинка перевела мошенникам почти 2 миллиона кредитных рублей

В области продолжается активная деятельность телефонных «разводил»

Полицейские Челябинской области продолжают рассказывать, как страдают южноуральцы от действий телефонных мошенников. Иногда масштабы «развода» впечатляют: одна из пострадавших перевела мнимым сотрудникам банка 1,8 миллиона рублей, предварительно оформив их в кредит. Другая челябинка несколько раз переводила мошенникам крупные суммы денег, лишившись более полумиллиона рублей.

33-летняя челябинка обратилась в отдел полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску с заявлением о том, что мошенники похитили у нее около 1,8 миллиона рублей. Она рассказала уже ставшую популярной легенду о якобы сотрудниках банка, спасающих деньги на счетах южноуральцев.

В этот раз женщине сообщили, что на нее оформлен кредит 1 800 000 рублей.

«Женщина ответила, что денежный займ брать не планировала, после чего ее сразу перевели на другого сотрудника банка, которая пояснила, что неизвестные пытаются получить доступ в ее личный кабинет и оформить на нее кредит. Далее ранее звонивший „сотрудник банка“ убедил челябинку, что для сохранности денежных средств их нужно снять и перевести на „безопасные“ счета, номера которых он выслал потерпевшей», — поясняет пресс-служба регионального полицейского главка.

Заволновавшись, женщина пошла в банк, оформила кредит, получила деньги и через банкомат другого банка перевела все деньги на номера карт, которые ей прислали ранее.

Другая челябинка несколько раз брала в кредит деньги в других банках и переводила их мошенникам. До этого она перевела им все свои сбережения. потерпевшая лишилась порядка 540 000 рублей. Все это время мошенники уверяли ее, что хотят «предотвратить мошеннические действия» и уговорили ее оформить займ.

«В обоих случаях потерпевшие рассказали сотрудникам полиции, что неоднократно слышали из средств массовой информации о подобных мошенничествах, но все равно доверились незнакомцам. Их подкупило, что злоумышленники обращались к ним по имени и отчеству, все время были с ними на связи, переключали на других сотрудников, создавая видимость работы банковского отделения, оперировали в речи специальной профессиональной терминологией», — рассказывает представитель пресс-службы ведомства.

С подобными уловками столкнулись еще двое южноуральцев, которые лишились порядка 600 тысяч рублей. По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до шести и десяти лет.