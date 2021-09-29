Челябинская область откроет представительство в Китае

Алексей Текслер на форуме глав регионов ШОС рассказал об инициативах Южного Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом на пленарном заседании форума глав регионов ШОС. Губернатор рассказал о планах Южного Урала по расширению сотрудничества со странами-участницами организации сотрудничества. Как отметил глава региона, Южный Урал планирует поставлять продукты питания в Индию, намерен запустить туры выходного дня в Казахстан.

«На долю стран ШОС приходится львиная доля нашего товарооборота, этот показатель продолжает расти. За первое полугодие он увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. С Таджикистаном, например, достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках инфраструктурных проектов», — отметил Алексей Текслер.

Одна из инициатив Челябинской области — открытие представительства в демонстрационной зоне Циндао на востоке Китая. На этой территории регионы стран ШОС могут представлять инвестиционные проекты и искать партнеров. По мнению Алексей Текслера, это позволит усилить экспортные связи.

«За деятельностью демонстрационной зоны в городе Циндао мы следим. Нам интересно появление на этой площадке нашего представительства. Прошу коллег из провинции Шаньдун рассмотреть такую возможность и провести отдельное мероприятие в онлайн-формате. Китай — одно из самых перспективных направлений сотрудничества для Челябинской области. Рассчитываем на укрепление связей с Китаем и Казахстаном в транспортно-логистической сфере. Нам необходимо развивать ТЛК „Южноуральский“, он сейчас не загружен», — заявил Алексей Текслер.

Также губернатор сообщил, что по инициативе Челябинской области на базе форума глав регионов стран ШОС создана национальная секция. На нее будут приглашены субъекты России для укрепления кооперационных связей. В дальнейшем планируется создать национальные части форума в других странах ШОС.