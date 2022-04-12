В Челябинске женщина пойдет под суд за гибель соседской собаки

Обвиняемая ударила пса ногой

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ). Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 28 октября прошлого года во дворе дома № 22 по улице Кыштымской обвиняемая поссорилась со своей соседкой. В ходе конфликта женщина ударила собаку породы тойтерьер, принадлежащую неприятельнице. От удара животное погибло.

Расследование дела окончено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мировой судья участка № 2 Советского района вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился с бездомной таксой.