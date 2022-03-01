Челябинская область полностью обеспечивает себя продовольствием

В целом потребность России в импортных продуктах невысокая

В настоящий момент Россия полностью обеспечивает себя продуктами собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. По данным Минпромторга, крупные розничные сети создали запасы продуктов на 50—70 дней. Челябинская область обеспечена собственной мясной и яичной продукцией почти в двойном объеме, в регионе зафиксирован тройной профицит хлебобулочных изделий. Информацию сообщает пресс-служба правительства региона.

В Челябинской области за январь произведено 37,8 тыс. тонн мяса всех видов. Это на 4,3 тыс. тонн больше, чем в январе 2021-го. По словам министра сельского хозяйства области Алексея Кобылина, драйверами роста в регионе сейчас выступают свинокомплексы.

«В свиноводстве был получен хороший приплод, в птицеводстве восстановлена эпизоотическая безопасность, и уже в январе это повлияло на рост производства. Предпосылками дальнейшего развития отраслей являются реализуемые инвестиционные проекты, а также субсидирование из областного бюджета модернизации птицеводческих площадок, которое планируется осуществить в 2022 году»,— отмечает Алексей Кобылин.

В целом по России в январе текущего года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 997,8 тыс. тонн.

Кроме того, ощутимую часть внутреннего потребления обеспечивает и собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на Минсельхоз России, потребность страны в импортных товарах незначительна, в основном это продукция, которую не производят в России в силу климатических условий. Однако импортеры обладают широким кругом стран-поставщиков, поэтому риски продовольственной безопасности страны исключены.

В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что запасы ретейлеров позволяют удовлетворить любой потребительский спрос. В организации исключили риски возникновения перебоев в поставках или сокращения ассортимента.