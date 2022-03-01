180 тысяч тюльпанов к 8 Марта для жительниц Казахстана отправили обратно на Южный Урал

Цветы вывозились без фитосанитарных сертификатов

Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявлено два нарушения законодательства при экспорте цветов в Казахстан. 186,4 тысячи тюльпанов вывозились с территории РФ без фитосанитарных сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вывоз цветов, выращенных в различных регионах России, был запрещен. Транспортные средства возвращены в места отправления для оформления необходимых документов. В Казахстан цветы все же доставили.

«В 2022 году (по состоянию на 28 февраля) в рамках оформления разрешительных документов управлением Россельхознадзора уже проверены и вывезены 120 тысяч тюльпанов, более тысячи хризантем, роз и горшечных растений», — добавили в пресс-службе Россельхознадзора.

В преддверии 8 Марта всегда наблюдается рост экспортных отправок цветов. Так, в 2021 году к празднику были оформлены фитосанитарные сертификаты на 86 тысяч тюльпанов, 4,4 тысячи роз, 2,2 тысячи хризантем и 229 горшечных растений, которые были вывезены в Республику Казахстан.