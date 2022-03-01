Каток в парке Гагарина объявил о закрытии сезона.

«Сезон музыкальных вечеров на катке завершен», — сообщается в официальном паблике парка.

В мартовские выходные будет возможность покататься и заодно проводить зиму. В парке Терешковой ледовые дорожки пока не тают. Горсад имени Пушкина каток закрыл сегодня, 1 марта.

Программа масленичных гуляний во всех парках города 6 марта — здесь.