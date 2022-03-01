Каток в парке Гагарина работает последние дни Об этом сообщается в паблике парка



«Сезон музыкальных вечеров на катке завершен», — сообщается в официальном паблике парка.



В мартовские выходные будет возможность покататься и заодно проводить зиму. В парке Терешковой ледовые дорожки пока не тают. Горсад имени Пушкина каток закрыл сегодня, 1 марта.



Программа масленичных гуляний во всех парках города 6 марта —

Каток в парке Гагарина объявил о закрытии сезона.«Сезон музыкальных вечеров на катке завершен», — сообщается в официальном паблике парка.В мартовские выходные будет возможность покататься и заодно проводить зиму. В парке Терешковой ледовые дорожки пока не тают. Горсад имени Пушкина каток закрыл сегодня, 1 марта.Программа масленичных гуляний во всех парках города 6 марта — здесь

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