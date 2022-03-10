Тест: узнай по фото, это Челябинск или нет

Город постоянно меняется, а хорошо ли его знают жители?

Приятно сознавать, что наш родной город меняется в лучшую сторону. Так, что его порой и не узнать! Впрочем, некоторые места остаются узнаваемыми несмотря ни на что. Сегодня у нас очень простой тест-угадайка: вам нужно определить по фото, это Челябинск в кадре или нет.