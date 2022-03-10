Приятно сознавать, что наш родной город меняется в лучшую сторону. Так, что его порой и не узнать! Впрочем, некоторые места остаются узнаваемыми несмотря ни на что. Сегодня у нас очень простой тест-угадайка: вам нужно определить по фото, это Челябинск в кадре или нет.
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