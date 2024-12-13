Челябинская область победила в трех номинациях премии «Лидеры инвестиционного развития»

На конкурс поступило 246 заявок от 64 регионов России

Челябинская область признана победителем сразу в трех номинациях Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития — 2024» — за лучший портал, инвесткарту и инвестиционного уполномоченного из Миасса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

В 2024 году на соискание премии «Лидеры инвестиционного развития» поступило 246 заявок по 12 номинациям от 64 регионов. Дополнительно Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР, оператор премии) провел детальную оценку 85 инвестиционных порталов и инвестиционных карт регионов России.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках мероприятия «100 вопросов о будущем России». Награды вручали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, директор и куратор GR‑проектов РБК Ирина Митрофанова и исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Поздравляя лауреатов премии, Александр Новак отметил, что будущее сейчас за агентствами развития, так как они занимаются стимулированием привлечения инвестиций в регионы и работают с компаниями. Также он подчеркнул, что перед региональными агентствами развития и правительством Российской Федерации стоят амбициозные задачи в области развития экономики и привлечения инвестиций, в том числе для создания эффективной и конкурентной экономики.

«Инвестиционная карта является частью инвестиционного портала Челябинской области, который аккумулирует в себе всю основную информацию об инвестиционном потенциале региона, реализуемых проектах, нормативно-правовую базу, непосредственно меры господдержки и электронные сервисы, позволяющие отправить запрос на консультацию, сформировать заявку на подбор мер поддержки, задать интересующий вопрос. Работа по созданию инвесткарты велась в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. В ней приняли участие все органы власти Челябинской области и институты развития»,— отметила и. о. первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская.

Инвестиционный уполномоченный Миасса Елена Пономарева вошла в пятерку лучших в стране в номинации «Лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный».

«Это результат длительной, вдумчивой и планомерной работы всей команды округа — начиная с главы и заканчивая рядовыми специалистом отдела экономики — при поддержке правительства Челябинской области. За многолетнюю работу мы отладили все процессы, которые позволяют нам реализовывать интересные и сложные проекты. Это, в свою очередь, дало нам возможность принять участие и победить в премии такого масштаба»,— отметила Елена Пономарева.

Весной 2024-го Инвестиционная карта Челябинской области заняла второе место в номинации «Предпринимательство и инвестиции». Решение вынесли по итогам второй Национальной премии «Умный город».