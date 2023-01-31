В Челябинской области заключили первое соглашение по промышленной ипотеке

Новую меру господдержки инициировал губернатор Алексей Текслер

Челябинская область стала одним из первых регионов, где промышленное предприятие — ООО «Альтернатива» (Трехгорный) — получило кредит на льготных условиях в рамках государственной программы «Промышленная ипотека», сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Сбербанк предоставил предприятию 33,6 млн рублей под 5% годовых сроком на семь лет. Это один из трех выданных на данный момент по госпрограмме кредитов в стране. Их общая сумма составляет 469 млн рублей.

«Средства пойдут на приобретение недвижимости — это позволит улучшить условия хранения запасов. В дальнейшем мы планируем нарастить объемы выпуска продукции за счет увеличения производственных площадей. Чтобы расширить производство комплектующих для навесных вентилируемых фасадных систем из оцинкованного и нержавеющего металлопроката, мы взяли у нашего, челябинского Фонда развития промышленности заем на покупку оборудования. Первая его партия уже пришла, монтаж запланирован на февраль, разместить его мы надеемся уже на новой площадке», — говорит управляющий ООО «Альтернатива» Максим Маеров.

ООО «Альтернатива» в октябре 2022 года стало первым получателем новой региональной меры господдержки — льготного финансирования по собственной программе челябинского ФРП «Модернизация». А ранее — получило годовую поддержку экспертов Федерального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».

«Бизнес Челябинской области всегда открыт нововведениям, и во многих программах местные компании — в числе первых. Пока кредитование по „Промышленной ипотеке“ возможно на покупку объектов недвижимости. Банк совместно с Минпромторгом РФ ведет работу по изменению условий программы — в ближайшее время планируется утвердить изменения, которые позволят направлять кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт», — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Параметры программы промышленной ипотеки премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил в сентябре 2022 года. Она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторг РФ определил 16 коммерческих банков, уполномоченных на предоставление льготной «Промышленной ипотеки», и выделил по данной программе лимиты.

Напомним, идея создания программы промышленной ипотеки принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он выступил с этой инициативой в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

«Промышленная ипотека — это действенная форма поддержки производителей. Думаю, другие южноуральские предприятия также ей воспользуются. Кстати, скоро в дополнение к федеральным решениям мы запустим и нашу региональную программу промышленной ипотеки», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Министерство промышленности и Фонд развития промышленности Челябинской области готовят к запуску региональный аналог федеральной программы. Ее условия позволят использовать средства займа на приобретение, строительство и реконструкцию объектов промышленной недвижимости на условиях софинансирования. По областной программе можно будет получить заем от 10 до 50 млн рублей на срок до 7 лет под процентную ставку 3—5% годовых.

