Челябинская область готовится представить свои достижения на выставке в Москве

Стенд региона почти полгода будет работать на ВДНХ

С 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ в Москве пройдет Международная выставка-форум «Россия». Стенды с достижениями регионов, в том числе и Челябинской области, готовы к открытию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В экспозиции Челябинской области отразят красоту местной природы, а также достижения в металлургии, сельском хозяйстве, машиностроении, спорте и культуре. Не забудут и про успехи в науке: на выставке покажут робота Федора, который в 2019 году побывал на МКС.





Любителям спорта предложат сыграть в настольный хоккей за одну из южноуральских команд: «Трактор» или «Металлург».

Стенд региона будет сменяемым: зимой здесь будут изображены заснеженные вершины Уральских гор, а весной — заросли одуванчиков.