Челябинская область заняла второе место среди регионов Уральского федерального округа по количеству выданных ипотечных кредитов. По данным на 1 апреля, с начала года в регионе оформлено 11,3 тыс. ипотек на 24,8 млрд рублей. Сведения опубликовала Контрольно-счетная палата Челябинской области.
В этот же период 2021 года объем ипотечных кредитов в области был меньше — 21,8 млрд рублей.
Лидером по объему выданных кредитов на жилье в УрФО стала Свердловская область — 15,4 тыс. ипотек на 42,4 млрд рублей. На третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ — 7,5 тыс. ипотек на 25,5 млрд рублей.
По России объем ипотечных кредитов вырос на 161,2 млрд рублей, при их снижении на 24,8 тыс. единиц.