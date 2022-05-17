Челябинская область на втором месте в УрФО по количеству ипотечных кредитов

Год назад объем займов на жилье был меньше

Челябинская область заняла второе место среди регионов Уральского федерального округа по количеству выданных ипотечных кредитов. По данным на 1 апреля, с начала года в регионе оформлено 11,3 тыс. ипотек на 24,8 млрд рублей. Сведения опубликовала Контрольно-счетная палата Челябинской области.

В этот же период 2021 года объем ипотечных кредитов в области был меньше — 21,8 млрд рублей.





Лидером по объему выданных кредитов на жилье в УрФО стала Свердловская область — 15,4 тыс. ипотек на 42,4 млрд рублей. На третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ — 7,5 тыс. ипотек на 25,5 млрд рублей.

По России объем ипотечных кредитов вырос на 161,2 млрд рублей, при их снижении на 24,8 тыс. единиц.