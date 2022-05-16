В Магнитогорске разыскивают водителя кроссовера за наезд на ребенка

11-летний мальчик передвигался на самокате по пешеходному переходу

В Магнитогорске ГИБДД объявила розыск очевидцев ДТП с ребенком. В центре города неизвестный водитель на сером «Киа Спортейдж» наехал на 11-летнего мальчика, передвигавшегося на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся. В городском ГИБДД попросили попросили поделиться информацией или записями видеорегистраторов с места события.

Инцидент произошел днем 14 мая. Автомобиль «Киа Спортейдж» серого цвета двигался по дополнительному проезду в районе дома № 192 по проспекту Карла Маркса. В это время нерегулируемый пешеходный переход на самокате пересекал 11-летний мальчик. Автомобиль наехал на ребенка и скрылся с места ДТП.

«В результате ДТП 11-летний мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба коленного сустава», — уточнили в госавтоинспекции.

Между тем в Челябинске за оставление места ДТП отправили под арест водителя погрузчика.