Прокуратура организовала проверку после смерти подростка под завалами дома в Челябинской области

Школьник скончался по пути в больницу

Прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту гибели 13-летнего подростка под завалами заброшенного дома в поселке Первомайском, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дети играли в здании бывшего овощехранилища по улице Набережной. В какой-то момент конструкция рухнула, и один из школьников оказался под завалами.

«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Корреспонденту Первого областного информагентства не удалось дозвониться до главы Первомайского сельского поселения Марины Набиевой. Она находилась на совещании.