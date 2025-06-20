Челябинская область заняла 5‑е место в национальном рейтинге инвестклимата

Результаты объявили на ПМЭФ‑2025



Пятое место заняла Челябинская область в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Его результаты огласили на Петербургском международном экономическом форуме — 2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». При составлении списка эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) оценивали усилия властей регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

В этот раз использовали новую методологию. Она охватывает все стороны ведения бизнеса, на которые влияет качество работы команд субъектов Федерации. Внимание аналитики обращали на восемь направлений, которые отражают пользовательский путь инвесторов: «Недвижимость», «Инженерные сети и коммуникации», «Защита бизнеса», «Меры поддержки бизнеса», «Экспортная деятельность», «Инфраструктура и связь», «Кадровые и трудовые ресурсы», «Развитие рынка и конкуренции».

Отметим также, что пятое место у Челябинской области еще и по реализации регионального инвестиционного стандарта в 2025 году.



