Новая установка в Челябинской областной детской больнице распознает микробы за 15 минут

Аппарат поможет медикам быстрее ставить верный диагноз

В лаборатории Челябинской областной детской больницы появился новый аппарат, который поможет врачам оперативно ставить диагноз и корректировать тактику лечения пациентов, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Современный масс-спектрометр умеет точно распознавать порядка 9000 видов бактерий и 300 различных грибков. Это самая широкая база из возможных.

«Раньше на исследование уходило больше трех суток. Мы получали первичную культуру, затем выделяли чистую культуру, потом идентифицировали. Сейчас мы можем в течение суток дать заключение о возбудителе. А само исследование на масс-спектрометре занимает 10—15 минут», — говорит заведующая микробиологической лабораторией Анна Рыжкова.

Уникальное оборудование приобретено министерством здравоохранения Челябинской области по программе «Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней».