Челябинская область договорилась о сотрудничестве с Татарстаном в сфере промышленности

Соглашение о взаимодействии подписали на экономическом саммите в республике

Минпром Челябинской области заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с машиностроительным кластером Республики Татарстан. Документ подписали на ХIII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», сообщили в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

«В рамках подписанного сегодня соглашения мы сможем выработать некую программу совместных действий, направленную на укрепление и развитие промышленной отрасли обоих регионов, чтобы в июне на „Иннопроме“ в Екатеринбурге договориться уже о конкретных вариантах сотрудничества по более широкому кругу проектов», — говорит глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий.

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией, организовывать совместные мероприятия, способствовать сотрудничеству и кооперации промышленных предприятий Челябинской области и Республики Татарстан.

Между регионами уже налажено торгово-экономическое сотрудничество в сфере промышленности. В общем объеме продукции, поставляемой для Татарстана, преобладают металлопрокат, грузовая и специальная техника, метизная продукция. С предприятиями республики взаимодействуют Челябинский трубопрокатный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, «Уральская кузница», «Челябинский тракторный завод — инженерные машины», АО «Трубодеталь» и другие предприятия.