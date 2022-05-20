Избивших мужчину в центре Челябинска парней допросили в полиции

Потерпевший до сих пор находится в больнице

Челябинская полиция установила участников конфликта, случившегося в начале мая на набережной реки Миасс в центре города. Об этом сегодня, 20 мая, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

«Участникам конфликта от 20 до 25 лет. Все они допрошены. Допрошен и пострадавший, он точно не помнит обстоятельств получения травмы. Сейчас мужчина находится в больнице. После его выздоровления назначат ряд судебно-медицинских экспертиз. После этого полиция сможет принять процессуальное решение», — рассказали в УМВД.

Напомним, на майских праздниках Светлана и Владимир вместе со своими детьми решили прогуляться по набережной реки Миасс. В какой-то момент отдыхающие там же молодые люди включили громкую музыку, и глава семьи решил сделать парням замечание. Его супруга присматривала за двумя детьми и сам момент драки пропустила. Нападавшие парни успели скрыться. Супруга и дети обнаружили Владимира на асфальте. Пострадавшего госпитализировали, он перенес несколько операций.