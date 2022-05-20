В Копейске откачивают воду из карьера бывшей шахты «Красная горнячка»

Чтобы устранить подтопления, подрядчику выделили 12 миллионов рублей

В Копейске в местах подтоплений, в том числе в шахте «Красная горнячка», проводят ежегодную откачку воды. Планируется убрать 500 тысяч кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик приступил к работе 4 мая, сейчас откачали около 43 тысяч кубометров воды. Уже есть плавучая станция, предусмотрен резервный насос. В шахту «Красная горнячка» стекают грунтовые воды с поселка Шахты 205, Горняцкого жилого массива и микрорайона РМЗ — карьер глубиной в 90 метров охватывает весомую часть городского округа.

На работы в карьере шахты «Красная горнячка» запланировано 12 миллионов рублей.

Глава Копейска Андрей Фалейчик также отметил, что в этом году будут проводить мероприятия, которые уменьшат риск подтопления частного сектора. На откачку и отведение 16 тысяч кубометров воды от поселков Бажово, Горняк, Северный Рудник, Октябрьский, Новостройка выделено 700 тысяч рублей.