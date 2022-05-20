В Подмосковье похоронили погибшего на Украине офицера‑челябинца

Тимофей Воробейкин посмертно награжден орденом Мужества

В Одинцово (Московская область) прошла церемония прощания с младшим лейтенантом Тимофеем Воробейкиным, офицером СОБРа родом из Челябинска. Как сообщают местные СМИ, это уже четвертый погибший в ходе спецоперации на Украине российский военнослужащий, похороненный на местном кладбище.



Тимофей Воробейкин погиб 1 мая, незадолго до своего 29-летия. Как оказалось, в Челябинске у него осталось много друзей: офицер серьезно занимался самбо и общался с другими спортсменами.

«1 мая в 4 утра погиб наш друг Тимофей Воробейкин, получив осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Светлая память замечательному, открытому, доброму самбисту, искренне верящему в справедливые идеалы, которые он защищал», — такие слова размещены на страницах в соцсетях и сайте челябинского Центра самбо имени Бейвеля, где тренировался Тимофей.

В Одинцово сообщают, что в последние годы челябинский офицер служил в специальном отряде быстрого реагирования Росгвардии — СОБР. Посмертно младшего лейтенанта наградили орденом Мужества.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким Тимофея Воробейкина.