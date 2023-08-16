В Челябинской области построили 224 многоквартирных дома за семь месяцев 2023 года

Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году

В Челябинской области с января по июль 2023 года ввели в эксплуатацию 5387 жилых домов. 5163 из них построили сами южноуральцы. Как сообщили в пресс-службе регионального Минстроя, общая площадь жилых помещений в домах составила 1 282 308 квадратных метров, что почти на 55 тысяч квадратных метров больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Компаниями-застройщиками за первые семь месяцев 2023 года построено 224 дома, это 16,6 тысячи новых квартир.

В этом году в эксплуатацию ввели больше квадратных метров, чем за аналогичный период в прошлом году: с января по июль 2022 года было введено 1 227 903 квадратных метра жилья, из них 758 009 пришлось на дома, построенные населением. В этом году население построило 707 410 квадратных метров.

Напомним, в этом году в Челябинской области досрочно завершили программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.