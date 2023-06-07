Три врача из Челябинской области получили ведомственное жилье

Медиков поддержали в Чебаркульском районе

Три врача чебаркульской районной больницы получили служебное жилье в новостройках. Об этом в среду, 7 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Мы надеемся, что ведомственное жилье позволит нам не только удерживать, но еще и привлекать новые кадры в больницу», — говорит главный врач районной больницы города Чебаркуля Александр Локтев.

Квартиры получили врач-неонатолог Матвей Угрюмов, врач-эпидемиолог Денис Чуфырин и врач-физиотерапевт Ринат Янбаев.

Служебные квартиры находятся в новостройках и сданы под ключ: с отделкой и автономным отоплением. Дома находятся в новом микрорайоне, где развивается инфраструктура, — это особенно важно для молодых.

Служебные квартиры предоставлены медикам по программе губернатора Челябинской области, которая направлена на обеспечение молодых специалистов служебным жильем.

Между тем в Юрюзани открыли детскую стоматологию, раньше детей приходилось возить в Катав-Ивановск.