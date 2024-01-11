Челябинск вошел в топ‑5 городов по уровню запроса к размеру пенсии

Горожане считают достойной сумму в 48 тысяч рублей в месяц

Жители Челябинска считают достойной пенсию в размере 48 300 рублей в месяц. Столица Южного Урала вошла в топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру выплаты, сообщили данные опроса в пресс-службе портала по поиску работы Superjob.

«По мнению челябинцев, достойной пенсией является сумма в размере 48 300 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 47 400 рублям, в ноябре 2022-го — 46 200 рублям, в апреле того же года — 45 900, в 2021 году желаемая сумма составляла 40 900 рублей, в 2020-м и 2019-м — 37 800 рублей соответственно», — сказали в пресс-службе.

Согласно опросу портала, самые большие запросы к размеру пенсии оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. Третье место заняла Тюмень, где пенсионеры хотели бы получать 48 900 рублей. На четвертом месте расположился Владивосток (48 600 рублей). Пятую строчку поделили Челябинск и Хабаровск (48 300 рублей). С апреля прошлого года пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).

Напомним, с января 2024 года в Челябинской области выросли выплаты Социального фонда России пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.

Страховые пенсии неработающих южноуральцев проиндексированы на 7,5% и в среднем выросли на 1,6 тысячи рублей. Средний размер пенсии неработающих граждан вырос до 22,5 тысячи рублей. Также проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим. Стоимость коэффициента повышена с 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличен с 7 567 рублей до 8 134 рублей.