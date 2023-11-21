Как челябинцам выйти на пенсию раньше срока без льгот

Иногда отправиться на заслуженный отдых можно по социальным основаниям

Учителя, металлурги, медики и представители других профессий имеют право на досрочную пенсию. Если вы не относитесь к их числу, то имейте в виду: иногда выйти на заслуженных отдых раньше положенного позволяют социальные основания. Подробнее о них рассказал ИА «Первое областное» и. о. управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ

— Владимир Николаевич, для начала давайте напомним общие правила назначения пенсий в России.

— Давайте. В 2024 году на заслуженный отдых могут отправиться мужчины 1961 года рождения в возрасте 63 лет и женщины 1966 года рождения в возрасте 58 лет. При этом продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста. И уже с 2028 года показатели меняться не будут — для мужчин это 65 лет, для женщин это 60 лет.

Также для назначения страховой пенсии необходимо соблюсти минимальные требования к продолжительности стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента. В следующем году право на пенсию возникает у граждан при наличии 15 лет страхового стажа и 28,2 коэффициента.

— Как давно в нашей стране можно выйти на пенсию по социальным основаниям и что это такое?

— С 2019 года появились новые основания для досрочного оформления пенсий. Выход на пенсию по социальным аспектам возможен в определенных жизненных ситуациях. Например, на досрочную пенсию могут отправиться многодетные матери или один из родителей ребенка с инвалидностью. Назначение досрочной пенсии также может быть связано с наличием длительного стажа работы и с поступлением в отношении безработного гражданина предложения органов службы занятости.

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ

— Многодетные женщины и раньше могли уйти на пенсию досрочно, что изменилось?

— Раньше многодетными считались только матери пятерых детей. А с 2019 года в эту категорию попали мамы с тремя и четырьмя детьми.

При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет — на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей — право на пенсию она приобретает в 56 лет, на четыре года раньше. При этом пенсия по-прежнему назначается досрочно женщинам, имеющим пять и более детей. Эта категория женщин, как и прежде, будет выходить на пенсию в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо иметь 15 лет страхового стажа и приобрести 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента. Еще одно обязательное условие для досрочного выхода на пенсию — воспитание детей до восьми лет.

В Челябинской области реализовали право на пенсию раньше срока 8163 женщины, из них 7853 — это мамы с пятью и более детьми, 591 женщина — с четырьмя и 1072 — с тремя детьми.

— А если в семье есть усыновленные дети?

— Конечно, усыновленные дети также учитываются при определении права на досрочную пенсию матери. Но необходимо, чтобы ребенок был усыновлен до достижения возраста восьми лет.

Бывают случаи, когда у родителей несколько детей от разных браков, поэтому досрочная пенсия для мамы возможна только в случае их официального усыновления.

— Имеет ли право на досрочную пенсию мать, которая лишена родительских прав на одного из детей?

— Важно отметить, что при определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учитываются дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

РОДИТЕЛИ И ОПЕКУНЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

— В семьях, где есть ребенок с инвалидностью, досрочная пенсия положена одновременно матери и отцу?

— Выйти на пенсию досрочно может один из родителей, который осуществлял уход за ребенком-инвалидом до 8 лет. При этом не имеет значения, в течение какого срока ребенок был признан инвалидом и в каком возрасте ему установлена инвалидность.

Здесь расскажу подробнее. На досрочную пенсию может выйти сначала мать, а затем отец ребенка. Это возможно, если мать откажется от данного вида пенсии или перейдет на другой вид пенсии. Например, женщина выходит на досрочную пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает общеустановленного пенсионного возраста и оформляет страховую пенсию по старости. После этого в 55 лет досрочную пенсию может оформить отец ребенка.

При этом если в семье несколько детей с инвалидностью, то назначение страховой пенсии досрочно возможно одновременно обоим родителям.

— Есть ли требования к стажу родителей детей с инвалидностью?

— Да, при назначении этой досрочной пенсии тоже установлены требования к стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Минимальный страховой стаж для матери составляет 15 лет, а для отца — 20 лет. Необходимое количество коэффициентов для всех одинаково и в 2024 году равно 28,2.

Стоит напомнить, что если один из родителей ухаживает за ребенком с инвалидностью и не работает, за такие периоды ухода начисляются коэффициенты в размере 1,8 за один полный год.

Кроме того, он может оформить ежемесячную компенсационную выплату от Соцфонда.

Претендовать на досрочную пенсию по старости могут и опекуны детей с инвалидностью. При этом опеку необходимо оформить до достижения ребенком 8 лет. Для них возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности. При этом во внимание принимается тот период, в котором одновременно присутствовали два фактора: ребенок являлся инвалидом и заявитель обладал статусом опекуна в отношении указанного ребенка.

— Много родителей детей с инвалидностью получают досрочную пенсию?

— В настоящее время в Челябинской области 22 351 родитель и опекун ребенка с инвалидностью являются получателями досрочной страховой пенсии.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

— Вы сказали, что досрочная пенсия положена за длительный стаж. Расскажите, как долго нужно трудиться, чтоб выйти на пенсию раньше срока?

— У женщины длительный стаж должен быть не менее 37 лет, а у мужчин — не менее 42 лет. Досрочная пенсия устанавливается на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее чем в 55 и 60 лет соответственно.

В этом году 2853 жителя Челябинской области оформили досрочную пенсию по этому основанию.

Информацию о продолжительности стажа может получить каждый гражданин, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. В ней будут сведения с указанием периодов работы и другой важной информацией (например время отпуска по уходу за ребенком или служба в армии) в режиме онлайн на портале госуслуг. Кроме того, этот документ оформляется в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области.

— В общий стаж будут засчитываться служба в армии или больничный?

— Важно отметить, что при назначении досрочной пенсии в связи с длительным стажем засчитываются только периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Соцфонд.

Также засчитываются периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью (это как раз и есть больничный лист и декрет), периоды прохождения военной службы по призыву и участия в специальной военной операции. При этом для участников спецоперации время службы и пребывание в добровольческих формированиях засчитывается в стаж в двойном размере.

Отмечу, что при определении права на досрочную пенсию в стаж не включаются периоды ухода за детьми до полутора лет и за нетрудоспособными гражданами, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице, а также иные периоды, когда не осуществлялась трудовая деятельность.

БЕЗРАБОТНЫЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ

— Досрочная пенсия безработным гражданам предпенсионного возраста — кто определяет, когда человек имеет право отправиться на заслуженный отдых?

— Действительно, у южноуральцев есть возможность оформить досрочно пенсию по старости при отсутствии возможности трудоустройства. В этом случае пенсия может быть установлена на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста по предложению органов службы занятости.

Право на такую пенсию имеют граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем), а также по причине сокращения численности или штата работников.

— Какие требования к стажу в этой ситуации?

— Основное требование к досрочной пенсии по старости — наличие у мужчин стажа не менее 25 лет и у женщин не менее 20 лет, величина индивидуального пенсионного коэффициента составляет 28,2.

С 1 января прошлого года вступили в силу изменения, связанные с порядком назначения пенсий безработным гражданам. И теперь для них назначение досрочных пенсий, а также страховых пенсий по старости по достижении ими общеустановленного пенсионного возраста производится беззаявительно и в минимальные сроки. При согласии безработного гражданина служба занятости самостоятельно направляет в Соцфонд необходимый документ — предложение о досрочном назначении пенсии безработному гражданину. В этом году в Челябинской области досрочная пенсия оформлена для 268 безработных южноуральцев.

Не стоит забывать про накопительную пенсию, которую можно оформить, не дожидаясь общеустановленного пенсионного возраста. Женщины могут оформить накопительную пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в возрасте 60 лет, а также получатели досрочной страховой пенсии за работу в особых условиях труда (с момента их выхода на заслуженный отдых). Об этом Владимир Шаронов подробно рассказал ИА «Первое областное» в другом интервью, прочитать которое можно по этой ссылке.