Средняя пенсия в Челябинской области выросла в январе до 22,5 тысячи рублей

Кроме того, увеличены пособия для инвалидов и семей с детьми

С января 2024 года на Южном Урале выросли выплаты Социального фонда России пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми. Об этом в среду, 10 января, сообщает Отделение СФР по Челябинской области.

Так, страховые пенсии неработающих южноуральцев проиндексированы на 7,5% и в среднем выросли на 1,6 тысячи рублей. Средний размер пенсии неработающих граждан вырос до 22,5 тысячи рублей. Также проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим. Стоимость коэффициента повышена с 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличен с 7 567 рублей до 8 134 рублей.

В январе также повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. В результате единое пособие на детей увеличено до 7 353 рублей, 11 029,5 рубля и 14 706 рублей (это 50, 75 и 100% от прожиточного минимума). Единое пособие для беременных теперь составляет 7 782 рубля, 11 673 рубля и 15 564 рубля (это 50, 75 и 100% от прожиточного минимума).

Ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет выросли на 566 рублей и составляют 14 706 рублей ежемесячно.

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